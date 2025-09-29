今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）の26日に放送された最終回、第130回の平均世帯視聴率が18・1％（関東地区）だったことが29日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は10・0％だった。第68回の17・8％の番組最高を更新して有終の美を飾った。朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、