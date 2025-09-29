ＤｅＮＡの三浦大輔監督（５１）が今季限りで退任することが２９日、分かった。就任５年目の今季は２試合を残して７０勝６５敗６分けで２位が確定。クライマックスシリーズ（ＣＳ）のファーストステージの本拠地開催を決めたばかりだった。昨年は３位からＣＳを勝ち抜き、２６年ぶりに日本シリーズを制覇した。今季はリーグ優勝を目指したが、阪神に独走を許した。関係者などによれば、４年連続Ａクラス入りもＶ逸の責任を取って