忙しい朝、「着る服がない！」と悩んだら【グローバルワーク】の「サロペット」が強い味方になってくれるかも。楽に着られるのに大人っぽく見えて、インナー次第で幅広いシーンに対応できそう。今回はグローバルワークのスタッフさんによるコーデ術とともに、その魅力をご紹介します。毎朝の服選びがぐっと楽になるはず。 単体でも着られるシアーロンTとセットのアイテム