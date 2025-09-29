ガス爆発事故で顔にやけどを負った20代のモデル兼メイクアップアーティストが、回復の体験を発信するインフルエンサーに転身したという話が伝えられた。9月25日、香港のサウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、中国東北部遼寧省出身の女性、佟思瑶さん（27）はソーシャルメディアを通じて人々に感動的な姿を発信している。今年3月31日の夜、佟さんの父親が自宅でたばこを吸っていたところ、ガスが漏れて