最近欧州各地で正体不明のドローンが出没している。ドローン発射の背後としてロシアが注目され、ドローン恐怖が欧州に広まっている。従来の防空網がロシア産の安価なドローンにも突破されるという懸念が強まっているからだ。27日（現地時間）のAP通信などによると、デンマークとノルウェーの軍事施設で正体不明のドローンが現れた。デンマーク国防省は前日夜からこの日未明までスクリュズストロプ空軍基地など軍事施設付近でドロー