ビッグソフトクッキー専門店「GUILTY’S（ギルティーズ）」のザクチョコ×焼マシュマロをのせた新感覚クッキーがコンビニに初登場。『焼きマシュマロ＆チョコ』『焼きマシュマロ＆ストロベリー』の2種類が、10月5日（日）から全国のセブン-イレブンにお目見えします。「GUILTY’S」のクッキーがコンビニに初登場「GUILTY’S」は、ドロッと溶けるマシュマロ、ジュワッと染み込むキャラメルソース、ゴロッと厚切りベーコンなどをトッ