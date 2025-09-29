金の延べ棒とコイン（ゲッティ＝共同）地金大手の田中貴金属工業（東京）は29日、金の店頭販売価格を1グラム当たり2万18円に設定した。節目の2万円を初めて超え、最高値を更新した。米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げで金利が付かない金の魅力が相対的に高まるとの思惑から国際的な金相場が高値で推移し、円安傾向を追い風に国内の販売価格も押し上げられた。国際情勢の不安定化を背景に、価格の急上昇が続いている。年初の