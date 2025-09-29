２８日、崔善姫外相（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／岳月偉）【新華社北京9月29日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は28日、朝鮮の崔善姫（チェ・ソンヒ）外相と北京で会談した。２８日、崔善姫外相と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／岳月偉）