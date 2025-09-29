阪神の原口文仁内野手阪神は29日、原口文仁内野手（33）が今季限りで現役を引退すると発表した。近日中に記者会見を行う。東京・帝京高から2010年に捕手として、ドラフト6位で阪神に入団。けがや育成契約を乗り越えて1軍デビューした16年に11本塁打を放った。19年1月に大腸がんを公表し、手術とリハビリを経て同年6月に1軍復帰。近年は主に代打として活躍し、23年のリーグ優勝、日本一に貢献した。昨オフに国内フリーエージェ