楽天は２９日、阿部寿樹内野手（３５）に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。阿部は一関一高から明大、ホンダを経て２０１５年度ドラフト５位で中日に入団。２２年オフに涌井秀章投手とのトレードで楽天に加入した。昨季は規定打席未到達ながら７８試合に出場してチーム２位の９本塁打をマークしたが、今季はここまで４３試合の出場で打率・２１９、３本塁打、８打点。６月９日に出場選手登録を抹消され、２軍調