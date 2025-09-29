女優の今田美桜がヒロインを務めたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」の初回から２８日に放送された最終回まで、全１３０回の期間平均世帯視聴率が１６・１％だったことが２９日、分かった。（ビデオリサーチ調べ、関東地区）前作、１３・１％で歴代最低の数字だった「おむすび」を３・０ポイント上回った。また、２６日に放送された最終回の世帯平均視聴率は１８・１％で、作品の最高視聴率を記録した。過去１０回の主演と