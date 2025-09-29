とちぎテレビ 任期満了に伴う那須烏山市の市長選挙が１０月１９日に投開票されるのを前に、２８日、立候補を表明している４人が、市内で公開討論を行いました。 那須烏山市の市長選挙に立候補を表明しているのは、 現職で自民党推薦の川俣純子氏６４歳、 前の市議会議長の青木敏久氏６２歳、 会社役員の佐々木豊氏６０歳、 元参議院議員公設秘書の小川雅幸氏５６歳の４人です。 この討論会は、政策のブラッシュアッ