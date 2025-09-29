とちぎテレビ 宇都宮市の大学で２４日、地域の金融機関とともに「地方創生」を考える講座が開かれました。 この講座は、作新学院大学と栃木銀行の間で結ばれた連携協定に基づき学生に社会人として求められる課題の抽出力や解決力の習得のほか地域金融機関の役割について理解を深めてもらおうと行われているものです。 栃木銀行の行員による「地方創生」を考える第１回目の講座が開かれ、２０人の学生が受講しました。 今