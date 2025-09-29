ボーイズグループ「BAE173」が日本ツアーを実施する。10月23日に初の正規アルバム発売直後、11月4日から日本全域で「BAE173 FAN−CON IN JAPAN TOUR 2025」を開催する。11月4日の広島からスタートし8日に神戸、9日に大阪、14日に名古屋、20日に仙台、24日に小樽、26日に札幌、28日に東京、30日に埼玉、12月11日に熊本と福岡まで続く。特に、今回の活動には、別のグループ「POLARIX」でも活動していたメンバーのハンギョルが参加す