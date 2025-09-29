ジャルパック（JALパック）は、国内航空券と宿泊がセットになった「JALダイナミックパッケージ」で9月26日午前10時から10月9日までタイムセールを開催している。「期間限定タイムセール！」と記載のある全方面の全発地のプランが対象となる。出発期間は9月27日から2026年9月13日まで。1グループ最大33,000円割引となるクーポンも配布する。商品の一例は、北海道2日間（ホテルマイステイズ札幌アスペン泊、3名1室）が東京/羽田発は3