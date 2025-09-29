韓国No.1ファストフードブランド「MOM’S TOUCH(マムズタッチ)」が9月30日、日本2号店となる「ソラド原宿店」をオープンする。マムズタッチは1997年に韓国のソウルで創業したバーガー･チキンブランド。韓国内の店舗数は、マクドナルドやロッテリアよりも多く、ファストフード店としては韓国最多の約1460店舗を展開。日本には2024年4月に初進出した。マムズタッチの看板メニュー「サイバーガー」(単品520円)は、鶏もも肉を丸ごと使