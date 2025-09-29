「THE SEASONS〜パク・ボゴムのカンタービレ 第21回」 今年は「おつかれさま」、「グッドボーイ」と立て続けに主演したドラマが相次いでヒットを記録し、人気をさらに高めたパク・ボゴム。6年ぶりとなった日本単独公演(7月26日・27日開催)を皮切りにスタートしたファンミーティング「PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]」は、その過熱する人気ぶりを裏付ける盛況ぶりで、9月に行われたばかりの南米4都市を含め