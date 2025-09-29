◆ひとりごはん連載「ひと皿、ひと時、沁みる夜」第二話 広尾都内で働く営業職のメト口千香（めとぐち・ちか）30歳。激務をこなす毎日に疲れ気味。そんな彼女の心を満たしてくれるのは、月1のごほうびソロごはん。終業後にあえて知らない駅で降り、ふと見つけたお店の扉を叩く。その先に待っているのは、ふっと肩の力が抜けるような、優しい時間だった。【紹介したお店】TEDDY BROWN焼肉店を営んでいた知見を活かし、黒毛和牛を贅