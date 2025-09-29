森ひかるトランポリンのワールドカップ（W杯）ブルガリア大会は28日まで、バルナで行われ、個人決勝で女子は森ひかる（GATE）が57.20点で優勝した。桜井愛菜（金沢学院大ク）は4位。男子は松本悠生（金沢学院大ク）が61.31点で2位、海野大透（静岡産大ク）が決勝を棄権して8位だった。女子で田中沙季（金沢学院大ク）、男子の西岡隆成（近大）宮野隼人（滋賀県スポーツ協会）は決勝に進めず落選した。非五輪種目のシンクロナイ