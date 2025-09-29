28日、モルドバの議会選挙で投票箱を開ける選挙管理委員会のメンバー（ロイター＝共同）【キシナウ共同】欧州東南部の旧ソ連構成国モルドバで28日、議会（一院制、定数101）選挙が行われ、中央選挙管理委員会は29日、開票率96％の時点で、親欧米のサンドゥ大統領が率いる与党「行動と連帯」の得票率が49％、親ロシアの野党連合「愛国者ブロック」が25％との結果を発表した。与党が単独過半数をうかがう勢い。与党が単独過半数