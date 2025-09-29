自民党総裁選（１０月４日投開票）で、小泉進次郎農相を支持する議員の事務所が陣営関係者に小泉氏を称賛するコメントや他候補を中傷するコメントの投稿依頼を行った問題に対する批判が広がっている。選挙の公正さへの懸念を生じさせかねないとして、野党から自民党としての検証や調査を求める声が相次いでいる。２４例文小泉氏は２８日のフジテレビ番組で「私を支援する議員が私のために起こしてしまったことで、私の責任だ。