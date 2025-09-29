ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２８日（日本時間２９日）に敵地シアトルのマリナーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、７回に自己最多を更新する５５号を放ち、５打数３安打１打点、２得点でレギュラーシーズン最終戦を飾った。１本差で３年連続本塁打王は逃したが、２度目の右ヒジ手術からの投手復帰で１勝１敗、防御率２・８７、６２三振を奪った。３０日（同１０月１日）に開幕するポストシーズン（ＰＳ）ではいよいよ投