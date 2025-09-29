男性にお願いごとをするなら、かわいげのある言い方を心がけたいもの。いっそ、これでもかというほどの「ぶりっこなおねだり」をしたほうが、相手の心に響くかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『ぶりっこだけど…OK！』と思わせる小悪魔おねだり術」をご紹介します。【１】「こんなこと、あなたにしか頼まないよ」と照れてみせる「自分にだけわがままを言ってくれてるのが嬉しくて