乃木坂４６の筒井あやめが２９日までに自身のＳＮＳを更新。２７日に愛知県・ポートメッセなごやで開催されたグループイベント「リアルミート＆グリート」の衣装ショットをアップした。自身のインスタグラムに「久々の名古屋〜」とつづると、グレーのオフショルダー姿の写真をアップ。この投稿にＳＮＳ上では「メガネあやめん、あまりにも良すぎる」「秋っぽくて色っぽいですね」「セクシーあやめん」「いや、どう考えても世