女優・今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・午前８時）の最終回が２６日に放送され、世帯平均視聴率が１８・１％だったことが２９日、分かった。初回からの全話の期間平均視聴率は世帯で１６・１％、個人９・０％だった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は１５・４％（個人視聴率８・６％）でスタート。最終回は番組最高となる１８・１％、個人視聴率１０・０％でフィニッシュし