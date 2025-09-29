大相撲秋場所で横綱昇進後初優勝を飾った大の里（二所ノ関）が２９日、茨城・阿見町の部屋で一夜明け会見を行った。「今までの優勝とはひと味違う」と振り返った。「名古屋場所は集中力が欠けていた部分があったが今場所はすごく集中できた」。優勝の意識は「全く考えてない。千秋楽に優勝あるのかなというくらい」と意外な心境を明かした。千秋楽は１差でリードしながら本割で横綱・豊昇龍（立浪）に敗れ１６年ぶりに横綱同士