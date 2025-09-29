パートナーとはできれば生涯信頼し合って日々を過ごしたいですよね。しかし場合によっては相手が思わぬ行動を起こし、その信頼が一気に崩れることもあります。特に不倫はされた側の心を大きく傷つけ、なかなかその傷を癒すのは大変です。この記事では、夫が前職の同僚とW不倫をしている事実を見つけてしまったという投稿を紹介します。夫の不倫相手が誰なのかも知っている投稿者は夫にも相手にも制裁を加えたいと思っ