国内の金の店頭小売価格（税込み）が２９日、初めて１グラムあたりで２万円を超えた。対イラン制裁を巡る地政学リスクの高まりや、ドルの信認低下に対する警戒感から金が買われている。国内の代表的な金価格の指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格（１グラムあたり、税込み）は２９日午前９時半時点で、前週末比７８円高の２万１８円となった。今年の年初から３５％値上がりし、初めて１万円を超えた２３年８月から２年余り