ヘッドハンティングを受ける人物、それは「いかなるリスクを冒してでも迎え入れたい」と企業が思うほどの人材です。今回は、サーチ・ビジネス（ヘッドハンティング）のパイオニアである東京エグゼクティブ・サーチ（TESCO）代表取締役社長・福留拓人氏が、かつての現役プレイヤー時代に経験した、まるでテレビドラマのようなスカウトエピソードをご紹介します。「こんなことが本当に…？」あまりにドラマチックなヘッドハンティン