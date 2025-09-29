27日、仙北市の国道で車とクマが衝突する事故がありました。仙北警察署の調べによりますと、27日午後7時ごろ、仙北市田沢湖田沢字耳除の国道341号を玉川穂面から角館方面へ走っていた普通乗用車がクマと衝突しました。道路の右側から体長80センチ、50センチ、1.2メートルのクマ3頭が順に飛び出してきて、そのうち1.2メートルの個体と衝突したということです。運転していた東京都の50代の男性にけがはなく、クマはその