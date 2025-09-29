私はアイネ。中学生時代にいじめられた経験があり、長い間それが心の傷になったままでした。そんな私を理解して、夫のヒロキは「絶対にひどいことを言ったりしない」と誓ってくれたのです。しかしあれから十数年、ヒロキは変わってしまいました。最近は私が何か失敗をするたびに「そんなんだからいじめられる」と嫌味を言ってくるようになったのです。するとある日、息子のユウ（中2）が「最低だよ」と私をかばってくれました。そ