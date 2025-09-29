気象庁によりますと、きょう（２９日）は、北陸地方では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、北日本から東日本では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、北日本から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。 【画像】きょう（29日）午前9時～午後11時までの雨と風のシミレーションをみる ［気象概況］前線を伴った低気圧が発達しながら日本