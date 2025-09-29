こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学3年の「ゆず」です！皆さんは「地域振興」と聞いて、どんなことを想像しますか。私のイメージは「その土地をよく知る地元の人たちが事業を通して街を活性化させていく」。実際はどうなのでしょう？そこで、福岡で地域振興と旅行を掛け合わせた事業を展開している「UNAラボラトリーズ」さんに取材させてもらうことにしました！その前に下調べをしている「うなぎの寝床」さんのグルー