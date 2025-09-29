京都府舞鶴市では、恒例の「まいづる魚まつり」が開催されました。ずらりと並んだサバやタイ、アジなどの新鮮な魚介類。通常よりおトクな値段とあって、訪れた人たちが次々と買い求めていきます。「まいづる魚まつり」は“魚の街・舞鶴”をＰＲしようと地元の水産流通協同組合が毎年行っていて、今回で３６回目を迎えました。魚のつかみ取りができるスペースでは袋がいっぱいになるまで詰め込んでいく人の姿が…「１００