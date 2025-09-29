兵庫県豊岡市の芝居小屋「出石永楽館」では、歌舞伎の開催を前に「まねき上げ」が行われました。近畿最古の芝居小屋「出石永楽館」で行われた恒例の「まねき上げ」は、出演する歌舞伎役者の名前が書かれた「まねき看板」を劇場正面に掲げる伝統行事です。片岡愛之助さんなど歌舞伎俳優の名前が丸く太い「勘亭流」という字体で板いっぱいに書き込まれているのは、“隙間なくお客さんが入るように”という願いが込められていま