横浜F・マリノスは29日、DF松原健（32）が左膝内側半月板損傷で全治6カ月の見込みと診断されたと発表した。松原は8月30日のJ1リーグ・神戸戦で負傷。経過観察を続けていたが、今月26日に神奈川県内の病院で手術を行ったという。