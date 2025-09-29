楽天は29日、阿部寿樹内野手（35）に来季の選手契約を行わない旨を通達したと発表した。阿部は岩手・一関一高から明大を経てHondaから15年ドラフト5位で中日に入団。22年オフに涌井とのトレードで楽天に加入し、昨季はチーム2位の9本塁打を放った。中日時代に命名された「マスター」の愛称で東北のファンにも愛されていた。通算成績は706試合に出場し、569安打、打率・255、51本塁打、267打点。今後については現役続行を基本