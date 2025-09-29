群馬県草津町の町長からわいせつ行為を受けたと、うその告訴をしたとして、虚偽告訴などの罪に問われた元草津町議新井祥子被告（56）に、前橋地裁は29日、懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡した。求刑は懲役2年だった。