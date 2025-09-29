ロシアによるドローン攻撃のあった現場で活動する救助隊員＝２７日、ザポリージャ/Stringer/Reuters via CNN Newsourceキーウ（ＣＮＮ）ロシアが２８日未明、ウクライナ全土の標的に向けて６００あまりのドローン（無人機）とミサイルを発射した。この攻撃は、ウクライナ戦争で最大規模のものとなった。ウクライナのゼレンスキー大統領によると、夜間の攻撃により首都キーウで少なくとも４人が死亡した。地元当局によると、キーウ