ナイジェル・エッジ容疑者は殺人などの罪に問われている/WECT（ＣＮＮ）米ノースカロライナ州でウォーターフロントのバーがボートから銃撃されて３人が死亡し、８人が負傷した事件で、警察は２８日、４０歳の元海兵隊員の男を逮捕したと発表した。事件は同州サウスポートで現地時間の２７日に発生。バーの屋外デッキでくつろいでいた客らが銃撃された。負傷した８人のうち少なくとも１人は重体になっている。殺人や殺人未遂などの