お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが２９日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。総裁選での「ステルスマーケティング（ステマ）」問題の火消しの仕方に苦言を呈した。番組では自民党総裁選に出馬している小泉進次郎農相の陣営に入っている議員の事務所が、「ニコニコ動画」に小泉氏を称賛することを書いてほしいと、参考例文を示した上で、陣営関係者に事実上の「やらせコ