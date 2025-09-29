２０２３年４月に放送大学に入学したタレントで国際薬膳師の麻木久仁子が２９日、１０月から始まる２０２５年２学期も放送大学での“学び”を継続し、「家族」や「人生１００年時代」というテーマについて学び始めることを明かした。２学期は「リスク社会の家族変動」「ライフステージと社会保障」「地域生活を支える社会福祉と法」「人生１００年時代の家族と法」の４科目を受講する。「『家族の在り方』や『社会が家族をどう