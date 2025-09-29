南海（現ソフトバンク）、広島、巨人の３球団で２０年の現役生活を送った西山秀二さん（５８）。１９９０年代の広島では達川光男捕手の後継者として活躍し、ベストナイン、ゴールデングラブ賞も２度受賞した。幾多の名投手の球を受けてきた西山さんが、唯一無二の存在に挙げるのが、桑田真澄氏だ。大阪・八尾での中学時代にバッテリーを組み、２３年後に巨人でコンビを復活させた桑田投手に対する思いとは。◇◇軽妙な