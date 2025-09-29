阪神・原口文仁内野手（３３）が２９日、自身のＸに新規投稿し、今季限りでの現役引退を報告した。「今シーズンをもって現役を引退します。支えてくださったファンの皆様、球団、仲間、家族に心から感謝します。応援ありがとうございました」。阪神一筋１６年、タテジマのユニホームを脱ぐ決意をつづって、感謝の言葉を添えた。今後に向けても、「次のステージで、野球と社会に恩返ししていきます」と思いを明かした。また、球