多くの人でにぎわう大阪・関西万博の会場＝29日午前、大阪市此花区の夢洲日本国際博覧会協会（万博協会）は29日、大阪・関西万博の28日時点の一般来場者数が速報値で2221万人となり、2005年愛知万博の2205万人を上回ったと発表した。半年間にわたる万博は10月13日の閉幕まであと2週間。この来場ペースが続くと、会期中の来場者数は2500万人を突破する可能性がある。入場券の販売枚数は今月19日時点で計2186万4822枚に上ってい