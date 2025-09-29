アメリカ中西部・ミシガン州の教会へ男が車で突っ込んだ後、銃を発射し、少なくとも12人が死傷しました。事件があったのは、ミシガン州グランド・ブランにある「末日聖徒イエス・キリスト教会」の教会です。地元警察によりますと、28日午前、教会のドアに車が突っ込んだ後、車を降りた男が教会内で銃を発射し、さらに火を放ちました。教会内には当時、数百人がいたとみられていて、これまでに少なくとも4人が死亡、8人がけがをし、