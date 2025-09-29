午前9時すぎ、羽田空港内の格納庫の解体工事現場で火災がおきました。現在も消火活動が行われています。【写真を見る】【速報】羽田空港内の格納庫の解体工事現場で火災消防車など27台が出動し消火活動中航空機の発着への影響は現時点でなし午前9時すぎに羽田空港の敷地内から撮影された映像では、黒煙が立ち上る様子が確認できます。警視庁などによりますと、午前9時すぎ、東京・大田区の羽田空港内の格納庫の解体工事現場で