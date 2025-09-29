26日に最終回を迎えた今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）の初回から最終回（全130話）までの期間平均世帯視聴率が、16・1％（関東地区）だったことが29日、ビデオリサーチの調べで分かった。前作「おむすび」の13・1％を3・0ポイント上回った。最高視聴率は第68回の17・8％。期間平均個人視聴率は関東地区で9・0％だった。朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳