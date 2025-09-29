27日、横手市で車とクマが衝突する事故が発生しました。横手警察署の調べによりますと、27日午後2時半ごろ、横手市平鹿町醍醐字亀井沢の馬鞍トンネルの北側出入口付近で、市道を横手市大屋新町方向から横手市増田町方向へ走っていた普通乗用車が右側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた横手市の30代の女性にけがはありませんでした。クマの体長は約1メートルで、その後東側の山へ逃げたということです。