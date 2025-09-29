ニデックが荒い動き。同社は前週末２６日の取引終了後、２５年３月期の有価証券報告書を関東財務局に提出したと発表。監査法人のＰｗＣジャパンは有価証券報告書の連結財務諸表について、「意見不表明」とした。大手企業が監査法人から意見不表明を受けるのは異例の事態であり、寄り付き直後は売りが優勢となった。ただし安値圏ではニデックが自社株買いに動くとの期待感を支えに押し目買いを集め、同社株はプラス圏に浮上する場